Scuola: 800 docenti in più per l'anno scolastico 2018-2019

In organico quasi 800 insegnanti in più per le scuole emiliano-romagnole. L'Ufficio scolastico regionale ha ottenuto, come assegnazione per l'anno 2018-2019, 52.644 posti per il personale docente, comprensivi dei posti di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

Per provincia

A livello provinciale, i contingenti sono stati così suddivisi: 11.458 a Bologna (1.316 di sostegno); 9.256 a Modena (1.044 di sostegno); 6.448 a Reggio Emilia (845 di sostegno); 5.090 a Parma (547 di sostegno); 4.788 a Forli'-Cesena (401 di sostegno); 4.370 a Ravenna (474 di sostegno); 3.884 a Ferrara (479 di sostegno); 3.850 a Rimini (413 di sostegno); 3.500 a Piacenza (351 di sostegno).

Nel dettaglio, il nuovo contingente prevede 43.399 posti comuni, di cui 41.386 in organico di diritto, ovvero "774 posti normali in più rispetto allo scorso anno", quando il contingente ammontava a 40.612 docenti, e 2.013 posti in organico di fatto. I posti per insegnanti di sostegno saranno invece 5.437, come lo scorso anno, per il potenziamento sono previsti 3.808 docenti, di cui 45 per la scuola dell'infanzia e 433 per il sostegno. A conti fatti, sommando organici e potenziamento, i posti comuni sono 46.774 e 5.870 i posti di sostegno. A questi numeri, precisa l'Usr, "si aggiungeranno i posti in deroga per il sostegno autorizzati direttamente dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale", che lo scorso anno furono "oltre 3.000". (dire)