Danni grandinata, chiusa la scuola Follereau. Aitini: "Necessario un intervento articolato"

Una 80ina i plessi danneggiati dopo la grandinata del 22 giugno scorso. Tra questi la scuola d'infanzia Follereau costretta a chiudere. La situazione dell'edificio è stata discussa oggi sui banchi del Comue.

"Danni alla copertura dell'immobile con infiltrazioni nella zona sottostante, che hanno determinato il deterioramento di porzioni di controsoffitto. Di fatto il controsoffitto è stato appesantito dall'acqua, inoltre ci sono stati danni anche all'impiantistica elettrica e speciale. Per questo motivo in seguito al sopralluogo di domenica 23 giugno si è valutata la chiusura del plesso scolastico".

Così fa il punto in sede di question time l'assessore Alberto Aitini, chiarendo che "per ripristinare le condizioni di agibilità del plesso si rende necessario un intervento articolato che prevede il rifacimento del sistema di copertura, lo smontaggio di tutti i controsoffitti, il controllo puntuale dei solai e il rifacimento ex novo dell'impiantistica".

La sicurezza dei bimbi "viene prima di tutto ed è per questo che abbiamo deciso di chiudere le scuole per poter lavorare in tutta sicurezza e fare tutti i lavori che ho citato. Gli interventi verranno avviati a brevissimo proprio per consentire la riapertura della scuola". Ha sottolineato Aitini.

Dallo scorso 26 giugno i bambini della scuola d'infanzia sono ospitati dalla primaria Don Marella. Il centro estivo previsto alla Follereau è invece ospitato alla San Domenico Savio di via Golinelli.