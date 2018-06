Scuole materne, confermato il rientro anticipato: tutti in classe il 3 settembre

Le scuole dell'infanzia comunali di Bologna riapriranno il 3 settembre, quindi un rientro anticipato, come annunciato dall'Amministrazione.

Le maestre dovranno rientrare in servizio il 30 o al massimo il 31 agosto. Nel calendario dell'anno scolastico 2018-2019, approvato e pubblicato sul portale Scuole on line di Iperbole, l'inizio delle lezioni è quindi deciso. La data era stata comunicata a fine maggio dall'assessore alla Scuola, Marilena Pillati, contestualmente alla decisione di concludere la sperimentazione dell'apertura di una settimana a luglio dei centri estivi 3-6 anni con personale dell'Istituzione educazione scuola.

I sindacati avevano contro-proposto di far riaprire le scuole il 5, consentendo alle insegnanti di riprendere servizio il 3 e non il 27 agosto (questa la data calcolata dalla Rsu considerando la necessità di svolgere la programmazione e garantire l'allestimento degli spazi). Sindacati e amministrazione si sono incontrati nuovamente qualche giorno fa e Palazzo D'Accursio non ha cambiato posizione, confermando la riapertura il 3. Le maestre potranno però rientrare il 30 e il 31, cioè il giovedì e il venerdì della settimana precedente, utilizzando questi due giorni (il tempo minimo, secondo l'amministrazione) per programmazione e allestimento. Inoltre, come elemento di maggiore flessibilità, il Comune ha lasciato la possibilità di rientrare in servizio il 31 lavorando pero' anche il giorno dopo, cioè sabato 1 settembre. (dire)