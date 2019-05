San Lazzaro, spray al peperoncino a scuola: aule evacuate

Panico ieri all'Istituto Mattei di San Lazzaro, dove uno studente avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino, pare in un paio di classi. Qualcuno avrebbero accusato i classici sintomi dell'intossicazione, dalla professoressa, ai compagni di classe, e una alunna è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Ma si tratterebbe di nulla di grave. Dalla segreteria della scuola, infatti, gettano acqua sul fuoco spiegando che la ragazza finita in ospedale aveva solo le mani arrossate.

Dalle prime informazioni, due aule sarebbero state evacuate e gli ambienti bonificati. Su luogo oltre al personale sanitario del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

Un altro episodio di spray urticante a scuola si era verificato lo scorso 10 aprile, una maestra è stata accusata di averlo spruzzato per errore all'interno delle scuole d'infanzia Molino Tamburi,ai giardini Margherita. Bimbi e maestri erano stati fatti evacuare .