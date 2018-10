Barca: in classe con un pugnale nello zaino, 14enne nei guai

Nel corso dei controlli negli istituti scolastici, con l'ausilio delle unità cinofile, i Carabinieri della stazione Bologna Bertalia ieri hanno denunciato un 14enne per porto abusivo di armi.

Alla vista dei militari, il giovane studente, al primo anno delle scuole superiori in un istituto del quartiere Barca, ha assunto un atteggiamento nervoso, così è stato controllato. All'interno del suo zaino è stato rinvenuto un pugnale con una lama di 18 centimetri. Il 14enne è stato denunciato ai sensi dell'articolo 4 "Porto d'armi e oggetti atti a offendere".

Questa notte, nei pressi di via Michelino, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno controllato un cittadino albanese di 30 anni a bordo di una Smart, dove è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Anche per l'albanese, con precedenti specifici, è scattata la denuncia per "Porto d'armi e ogge ti atti a offendere".