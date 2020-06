Genitori e bambini sul Crescentone: "Vogliamo tornare a scuola" | VIDEO

Un flash-mob dei genitori per chiedere una "vera" riapertura delle scuole a settembre, nato dalla delusione per la scarsa attenzione degli amministratori locali sul tema della scuola. Riaprire con tutti gli studenti in classe e non per permettere ai genitori di lavorare, ma perché diritto inalienabile. I genitori si rivolgono direttamente al sindaco di Bologna Virginio Merola e al presidente della Regione Stefano Bonaccini, invitati al presidio.

"Il problema è non solo tornare a scuola, ma farlo in modo organico, completo, come viene pensata la scuola normalmente, senza compromessi troppo pesanti. E invece – dice Marta Forlai, tra le promotrici dell'evento – qua il tema sembra che si stiano cercano gran compromessi, che nessuno abbia veramente intenzione di immaginare che a settembre torniamo a scuola a tempo pieno, pur mantenendo l'attenzione verso il virus". "Kids lives matter" recita uno dei cartelli, per ricordare che anche le vite dei bambini contano.