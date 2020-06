Ultimo giorno di scuola in festa, definito protocollo di sicurezza a San Lazzaro. Bologna pensa a 'Reunion' per nidi e materne

Fissato il protocollo per la Reunion degli alunni sanlazzaresi per festeggiare la fine della scuola. Se all'idea del "saluto guardandosi negli occhi" lanciata dal sindaco Isabella Conti si sono accodate altri comuni felsinei, il sindaco di Bologna Virginio Merola ha fatto sapere che - nonostante per gli studenti bolognesi non sarebbe stato possibile un'iniziativa del genere - si sta però valutando un momento di incontro per i più piccoli, ovvero i bimbi di nidi e materne.

Ecco come saranno le giornate del saluto a San Lazzaro

Come fermamente voluto dalla sindaca Isabella Conti, i bambini delle scuole di San avranno la loro festa di fine anno, anche quest'anno. Non dietro uno schermo, ma in presenza. Un saluto tutti insieme, nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme di sicurezza .

I festeggiamenti saranno scaglionati e all'aperto. Si terranno nelle mattinate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 giugno e coinvolgeranno i bambini delle classi quinte delle scuole elementari e terze delle scuole medie, i quali si alterneranno al parco della Resistenza per un momento di condivisione e incontro al termine dell'anno scolastico e soprattutto del proprio ciclo di studi.

Ogni bambino - fa sapere l'amministrazione comunale - "prenderà posto al centro di un hula hop, simbolo colorato di questo momento di chiusura del cerchio, per salutare i propri compagni di scuola con una canzone o una lettura scelta in autonomia dalle varie classi partecipanti".

Per permettere la realizzazione di questo momento nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale - sottolinea il Comune - "è stato redatto un rigido protocollo di sicurezza che prevede ingressi scaglionati e controllati nell'area designata, nonché l'uso della mascherina da parte di tutti i partecipanti."

Altri Comuni seguono l'esempio di San Lazzaro. A Bologna solo per materne e nidi

Orari diversi, festa al parco o in piazza: sulla scia del comune di San Lazzaro, anche altri Comuni hanno aperto all'ultimo giorno di scuola in presenza. Nulla da fare invece per gli alunni del comune di Bologna, dove l'amministrazione locale si è detta da subito contraria, per le criticità che l'organizzazione avrebbe comportato. All'ombra delle Due Torri, però, avranno modo di incontrarsi per un saluto di fine ciclo scolastico i più piccini, ovvero i bimbi dei nidi e delle scuole materne. Per organizzare la reunion infatti ci sarà più tempo, perchè di fatto il termine per le scuole dell'infanzia e fissato più in là, ovvero a fine mese. Le modalità sono al vaglio in questi giorni, al momento palazzo D'Accursio ha fatto sapere che si prevederanno "piccoli gruppi, bimbi inasine a genitori, insegnanti educatrici, in raccolta nei giardini delle scuole".