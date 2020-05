"Troppi bimbi": a Bologna la festa dell'ultimo giorno di scuola non si farà

"E' improponibile" festeggiare l'ultimo giorno di scuola. Bologna quindi non segue San Lazzaro e Casalecchio. Sotto le due torri, gli alunni non si potranno incontrare di nuovo nemmeno l'ultimo giorno di scuola.

L'assessora comunale alla Scuola, Susanna Zaccaria, intervenuta questa mattina in chiusura della commissione Istruzione ha parlato di numeri: "In un Comune come il nostro è improponibile, parliamo di 6.500 bambini, solo se penso alle terze medie e alle quinte elementari quindi non è possibile organizzarlo con i nostri numeri, in termini di salute e spazi esterni", spiega Zaccaria. L'assessora ci tiene a precisare che "non è disinteresse per i bambini", ma si tratterebbe di mettere in campo una capacità organizzativa che oggi, invece, è tutta concentrata "nell'organizzazione e riapertura dei centri estivi, che per ora sono la nostra priorità".

L'assessora ricorda che "l'ultimo giorno di scuola va fatto a scuola, altrimenti non lo è" e che, ad oggi, le scuole sono ancora chiuse e le attività didattiche sospese. In ogni caso, "quello che si sta pensando di fare è un coinvolgimento delle classi durante l'estate- spiega Zaccaria- con eventi da realizzare in cui magari le classi possono svolgere attività insieme". Oppure, visto che l'ultimo giorno di scuola per asili nidi e scuole dell'infanzia è spostato a fine giugno si possono pensare a "altre modalità di saluto e chiusura, sempre rispettando i divieti di assembramenti e le norme".

Sull'argomento era intervenuta anche Teresa Mazzone, presidente del Sindacato italiano specialisti pediatri (Sispe): "Una bellissima idea, che ha un forte impatto emotivo e un grande valore simbolico anche in termini di speranza di ritorno alla normalità e di presa della scuola a settembre. Dal punto di vista pratico, però, la sua realizzazione potrebbe essere molto più complicata e complessa".

Leggi anche: