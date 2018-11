Computer e strumenti scolastici donati agli studenti di Baragazza

Lunedì 5 novembre sarà un giorno di festa per gli studenti di Baragazza (nel comune di Castiglione dei Pepoli). L’associazione sportiva, ricreativa e culturale “Baragazza 2009” presieduta da Spartaco Delisari, infatti, donerà alle scuole della frazione (scuola dell’infanzia e scuola primaria) materiale informatico del valore di circa 1600 €. Computer, fotocopiatrice, stampante, videoproiettore, quello che serve insomma per una scuola al passo con i tempi. La cerimonia è prevista alle 10,30 e coinvolgerà la dirigenza scolastica e le autorità cittadine.

La donazione è il risultato delle iniziative dell’associazione, da oltre sessant’anni impegnata a raccogliere fondi tramite eventi, feste, manifestazioni sportive il cui ricavato viene poi utilizzato per iniziative aventi fini sociali o culturali. Come spiega il presidente Delisari: «In passato abbiamo sostenuto con un contributo i terremotati di Amatrice, partecipato a investimenti per il nostro paese, adesso pensiamo alle nostre scuole. Ma non intendiamo fermarci qui. Il prossimo obiettivo infatti è restaurare e tornare a dare lustro al monumento ai caduti. Il tutto sempre attraverso iniziative che promuovono e animano Baragazza».

La frazione di Baragazza sorge a circa 700 metri sul livello del mare, a pochi chilometri dal confine con la Toscan e conta un migliaio circa di abitanti.