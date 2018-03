Scuole Bologna: i Comuni che hanno ordinato la chiusura per il 2 marzo

Domani le scuole resteranno chiuse in gran parte del territorio metropolitano. Lo fa sapere una nota dell'amministrazione locale, spiegando che "viste le abbondanti precipitazioni in corso, nella quasi totalità dei Comuni del territorio metropolitano (al momento 49 su 55) domani, venerdì 2 marzo, verrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in tutti i servizi educativi (le scuole delle zone montane erano chiuse già da oggi, 1 marzo)".

Al momento è prevista la chiusura in questi comuni: Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Medicina, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

Rimarranno invece aperte (salvo decisioni diverse nelle prossime ore) a: Baricella, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio e Molinella.

