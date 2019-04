Al via la demolizione delle ex scuole Carracci\VIDEO

L'istituto era stato chiuso nel 2010 per problemi strutturali e ora verranno ricostruite per ospitare una scuola primaria e una secondaria di primo grado per 3.300 metri quadri e la possibilità di accogliere oltre 400 alunni.

Per la ricostruzione sono stati stanziati 7 milioni di euro e, nel 2018, il Comune, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e Ingegneri, Inarcassa e la Fondazione Inarcassa, aveva lanciato un concorso di progettazione.