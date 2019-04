Scuole Carracci: dal 10 aprile al via la demolizione, durerà un paio di mesi

E' iniziata oggi la demolizione delle Scuole Carracci in via Felice Battaglia. L'istituto era stato chiuso nel 2010 per problemi strutturali e ora verranno ricostruite per ospitare, una scuola primaria e una secondaria di primo grado per 3.300 metri quadri e la possibilità di accogliere oltre 400 alunni.

Per la ricostruzione sono stati stanziati 7 milioni di euro e, nel 2018, il Comune, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e Ingegneri, Inarcassa e la Fondazione Inarcassa, aveva lanciato un concorso di progettazione.

Sul posto, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Virginia Gieri e il presidente di Quartiere Lorenzo Cipriani. "La demolizione "durerà un paio di mesi- spiega Gieri, illustrando le prossime tappe del percorso- contemporaneamente è partito l'iter per il concorso di progettazione che verrà definito a fine aprile" e sottolinea "siamo arrivati qui dopo 10 anni, ma perchè avevamo seguito iter diversi, quindi avevamo fatto scelte diverse in un quadro amministrativo e politico diverso. Alcune cose non hanno funzionato e non per responsabilita' nostra. Siamo ripartiti, quindi davvero oggi e' una bella soddisfazione".

Diverse le denunce negli anni per il progressivo degrado della struttura, tra le poche a Bologna inserite in un parco: vetri rotti, infissi demoliti, allagamenti, distruzione delle strumentazioni dei laboratori, atti vandalici.

Per il quartiere, invece, inizia una fase nuova: la demolizione "toglie una parte dei problemi che i residenti ci hanno segnalato negli ultimi anni, di cui anche voi vi siete occupati come mezzi di informazione- dichiara Cipriani- parlo delle occupazioni, parlo di tutto ciò che è collegato a elementi di degrado connessi a questo immobile abbandonato".