Ex scuole Carracci, avanti con i progetti: al via il bando per la ricostruzione

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bologna il bando per la progettazione della nuova scuola Carracci a Bologna. Il concorso è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, che ha partecipato all’elaborazione del testo. Un piccolo passo in avanti per una vicenda che, tra rinvii, burocrazia e ricorsi si trascina ormai dal 2010.

Il bando di concorso è suddiviso in due fasi. Le domande di partecipazione alla prima fase, che non dovranno rispondere a particolari requisiti, potranno essere presentate fino al 14 gennaio 2019. Successivamente, le cinque proposte scelte per la seconda fase – che riceveranno ciascuna un premio in denaro – saranno rese note il 5 febbraio 2019 e si dovranno trasformare in un elaborato progettuale entro l’8 aprile 2019.

Infine, la Commissione giudicatrice valuterà i progetti e elaborerà, entro il 30 aprile, la graduatoria che individuerà il vincitore. A quel punto potrà essere aperto il cantiere per una nuova scuola che dovrà ospitare 400 alunni.

“Abbiamo voluto bandire un concorso – specifica il presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo – che avesse dei paletti ben precisi: vogliamo un progetto che sia innovativo dal punto di vista dell’impatto ambientale e rigenerativo sotto l’aspetto urbanistico. La struttura progettata dovrà essere un edificio a energia quasi zero, ovvero il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrà essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili prodotte in loco” ha concluso Comodo.