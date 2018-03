Scuole chiuse anche a Casalecchio venerdì 2 marzo

Dopo l'allerta gelicidio, anche Casalecchio emana ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, 2 marzo.

La comunicazione comunale recita: "In considerazione della nuova allerta meteo emessa dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (n.31/2018 - vedi sotto), che, oltre alle precipitazioni in corso, prevede anche fino a tutta la giornata di domani 2 marzo un aggravamento delle condizioni meteo per ghiaccio e pioggia che gela, l'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con ordinanza n. 39/2018, ha stabilito la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei centri diurni "Villa Magri" e "Cà Mazzetti", degli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche), del mercato settimanale di San Biagio e del cimitero comunale, per tutta la giornata di venerdì 2 marzo 2018."

Eventuali provvedimenti per la giornata di sabato 3 marzo saranno valutati e comunicati nella giornata di venerdì 2 marzo.