Coronavirus Emilia Romagna, le scuole restano chiuse? Venturi: "Ancora non si è deciso"

"Domani la nuova Giunta regionale farà le dovute valutazioni insieme ai sindaci e decideranno se riaprire o meno le scuole. Ci sono auspici in queste ore, da più parti, che si cerchi di allentare un po' la presa e tornare alla normalità ... lo auspico anche io, servirebbe anche per dare un segnale ai cittadini, alle famiglie e ai ragazzi che sono a casa da scuola". Così l'assessore alla salute Sergio Venturi durante la conferenza stampa delle 15.30 per fare il punto sul monitoraggio del coronavirus in Emilia Romagna.

L'assessore dunque è voluto tornare sul tema riapertura scuole per specificare che la decisione sulla proroga o meno della sospensione delle lezioni non è ancora stata presa.

Sempre sugli istituti scolastici, Venturi ha tenuto poi a specificare che per la riapertura delle scuole non sarà necessario sottoporre gli istituti a particolari interventi. "Non ha alcun senso - ha specificato l'assessore - sanificare gli ambienti delle scuole, come ho sentito dire in questi giorni da qualcuno. Anche su questo mi sento di intervenire, non da assessore ma da medico".

L'ultimo aggiornamento sui casi di contagio

Ne resto della conferenza Venturi è tornato sui nuovi casi risultati positivi sul territorio da ieri pomeriggio. Sono 63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, tutti riconducibili al focolaio lombardo, e 6 a Rimini: "Nessuno dei nuovi pazienti è in terapia intensiva, dove invece rimangono i tre di ieri (uno all’ospedale di Piacenza e due a Parma), e la maggior parte si trova in condizioni non gravi; molti sono addirittura asintomatici o presentano sintomi modesti (febbricola e lieve tosse)." Così fanno sapere dalla Regione attarverso l'ultimo bollettino diramato poco dopo le 12.30 odierne.