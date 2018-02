Appennino: 1 e 2 marzo scuole chiuse per allerta neve

Allerta arancione della Protezione Civile per neve, quindi per la giornata di domani, molti Comuni delle zone montane del territorio hanno già emanato le ordinanze per la chiusura delle scuole.

Scuole chiuse per due giorni. l'1 e il 2 marzo: a Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto val di Sambro e Vergato.

Al momento prevedono invece la chiusura per la sola giornata di domani (1 marzo) i Comuni di: Alto Reno Terme e Monte San Pietro.