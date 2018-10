VIDEO| Accordo scuole Manzoni e Bologna FC: 'Formare gli sportivi e gli uomini'

Il Bologna Calcio con il liceo sportivo delle Scuole Manzoni di via Scipione dal Ferro, con un occhio attento al rendimento scolastico. E' il frutto dell'accordo 2018/2019 tra il club e l'istituto di via Scipione dal Ferro.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina all'auditorium delle scuole Manzoni con gli interventi di Marco Di Vai, club manager del Bologna, Daniele Corazza, responsabile del settore giovanile del Bologna, e Andrea Cappelletti, presidente Fipav Bologna (Federazione Italiana Pallavolo).

o sport e l'agonismo non visto come ostacolo, ma come occasione di formazione degli sportivi e degli uomini, in pratica chi non studia, non viene convocato. Gli studenti che praticano sport potranno beneficiare anche di un orario ad hoc. "Non cerchiamo solo sportivi nella nostra regione, ma anche provenienti da altre parti d'Italia" ha detto Corazza. Le Manzoni sono infatti convenzionate con il vicino Campus Bononia per i fuorisede, dove avranno a disposizione dei tutor di studio.

L'accordo prevede di attirare le nuove leve in città, non solo del calcio, l'utilizzo del logo del Bologna FC e l'alternanza scuola-lavoro.

Ragazzi e ragazze sono già scesi "in campo" al PalaDozza, dove a settembre si è disputata la seconda fase dei mondiali di pallavolo maschile. Lì hanno realizzato le interviste agli allenatori: "Giornalisti tremiate" ha scherzato Cappelletti. Una trentina di ragazzi sono stati premiati per la partecipazione al progetto di comunicazione.