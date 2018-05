Rifiuti sotterrati nel giardino dell'asilo, il Comune: 'Non sono inquinanti'

Il giardino della scuola comunale “Domenico Savio 2” di via Bassano del Grappa è utilizzabile in tutta sicurezza. Le analisi di laboratorio non hanno mostrato la presenza di alcun inquinante: è quanto emerso dalla verifica eseguita dalla ditta specializzata, incaricata da Asp Città di Bologna di esaminare il terreno del giardino della scuola dopo il ritrovamento di alcuni rifiuti da parte dei genitori.

Le analisi sono state attivate per verificare eventuali contaminazioni del terreno. I prelievi di terreno per le analisi sono stati effettuati giovedì 19 aprile scorso con l'ausilio di un mini-escavatore per la formazione di saggi con trincee di profondità di un metro, così come richiesto da ARPAE, presente sul posto durante le operazioni. I saggi effettuati hanno reso visibile la consistenza e i limiti del deposito di rifiuti, circoscrivendolo all'area della montagnola presente in giardino. Il campione di terreno si presenta conforme ai limiti di legge ed è pertanto idoneo alla destinazione d'uso come verde pubblico, privato e residenziale.

Ora si dovranno rimuovere fisicamente i rifiuti presenti e successivamente si dovrà ripristinare l'area, operazioni che si concluderanno entro venerdì 25 maggio. A lavorazioni concluse verrà effettuato il collaudo dell’area, alla presenza di tecnici di ARPAE, con un nuovo prelievo di terreno da sottoporre ad analisi per una verifica finale.

Una volta definito quest'ultimo passaggio, i rifiuti separati dal terreno verranno anch'essi sottoposti ad analisi per il conferimento in discarica.

Le informazioni sono state condivise oggi pomeriggio con genitori e personale della scuola durante un incontro a cui hanno partecipato rappresentanti di Asp Città di Bologna e dell’Istituzione Educazione e Scuola (IES) del Comune di Bologna.