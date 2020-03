Scuole e Università, verso la proroga della chiusura fino al 15 marzo?

Scuole e Università chiuse fino al 15 marzo per far fronte all'emergenza coronavirus? L'ipotesi è sul tavolo del governo, dopo la riunione odierna a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Lo stop riguarderebbe le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.

Sul tema è però ancora cauto il ministro dell'Istruzione Luca Azzolina, che parlando con i cronisti a Palazzo Chigi ha poi chiarito quella che inizialmente era stata battuta da diverse agenzie di stampa come una decisione ormai presa. "Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore".

Esenzioni per le scuole di Bologna

Sempre oggi, ancora sul tema scuole, in ambito locale è appena arrivata una importante novità, ovvero che l’esenzione per rette di nidi, mense, servizi pre e post scuola e trasporti scolastici sarà rivolta a tutte le famiglie della città metropolitana di Bologna. La proposta, avanzata dalla Città metropolitana e condivisa dai sindaci, è stata assunta questa mattina durante l’incontro di coordinamento a Palazzo Malvezzi a cui hanno partecipato i primi cittadini del territorio, il Consigliere delegato alla Scuola Daniele Ruscigno, il vicesindaco metropolitano Fausto Tinti e i tecnici di Settore.