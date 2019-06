Sea Watch, Rizzo Nervo a Lampedusa: 'No allo sbarco nonostante lo stato di necessità'

"Abbiamo appena parlato con la portavoce di Sea Watch a terra. Non li fanno sbarcare nonostante la comandante abbia dichiarato lo stato di necessità e ad ora non vi sono formali spiegazioni del diniego da parte della Capitaneria di Porto. Ora le andiamo a chiedere di persona,". A scriverlo in un post sui social è Luca Rizzo Nervo, già assessore comunale e ora deputato PD, che ieri è partito per Lampedusa per "monitorare da vicino, nell'ambito dei poteri ispettivi di cui dispongono i parlamentari, la situazione della See Watch 3, dei 42 migranti che sono sulla nave, del loro sbarco e della loro accoglienza - continua Rizzo Nervo - e per ringraziare chi ha salvato loro la vita in mare".

La nave con 42 migranti è ferma davanti al porto di Lampedusa da quando la comandante Carola Rackete, ieri ha deciso di forzare il divieto di ingresso nelle acque italiane.

"Il motivo del diniego è un decreto interministeriale a firma Salvini e Toninelli - scrive il deputato dem - che inibisce la possibilità di entrare in acque territoriali e quindi anche portuali, nonostante lo stato di necessità dichiarato dalla comandante. Paradossalmente se fossero con un piede rotto li sbarcherebbero per emergenza sanitaria, la condizione psicofisica di chi vive da 15 giorni su una nave a poche miglia da terra senza poter sbarcare non rileva".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale ha spiegato ieri "Se qualcuno non si ferma alla paletta dei carabinieri viene arrestato, mi domando perché non ci sia identico intervento da parte di chi di dovere nei confronti di chi è reiteratamente al di fuori della legge". "È come uno che non si ferma al blocco stradale", ha aggiunto prima di lanciare un suo ultimatum all'Unione Europea: "Se l'Europa continuerà a mostrare il suo disinteresse noi possiamo considerare di non inserire più in banca dati europea i dati anagrafici degli immigrati che arrivano in Italia in modo tale che ognuno sia libero di circolare e di andare dove vuole".

Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della Sea Watch 3 "Hanno controllato i documenti della nave e i passaporti delle persone - riferisce la stessa capitano, Carola Rackete, in un video diffuso dalla stessa ong su twitter - ora stanno aspettando istruzioni dai loro superiori. Spero vivamente possano far scendere al più presto dalla nave le persone soccorse".