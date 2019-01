Sotto le torri il presidio per i migranti:'Qui finché non sbarcano tutti' / VIDEO

Mentre si attende una soluzione per le navi Sea watch e Sea eye, in mare da 18 giorni, in piazza di Porta Ravegnana da ieri c'è un presidio staffetta per sostenere le 49 persone bloccate e chiedere l'apertura dei porti.

Un grido gentile, un appello a tutta la cittadinanza affinché dedichi un'ora del proprio tempo alla causa di Mediterranea. Presenziando allo stand sotto le due torri, dalle 11 alle 18 circa, dove chiunque può andare e dare il cambio a chi lo precede. Oppure lasciando una dedica, una firma, un sorriso complice.

A lanciarlo è l'artista Alessandro Bergonzoni, che sabato scorso l'aveva proposto durante la manifestazione in centro. "C'è una lavagna a ricordare che il tempo passa - dice - e poi c'è il freddo che ci rimanda a quei corpi, sballottati dalle onde, in mezzo al mare da giorni. Corpi che di freddo ne sentono molto più di noi".