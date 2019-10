Rifiuti, topi e molto altro. Ecco di cosa si lamentano di più i bolognesi con l'Amministrazione

I bolognesi hanno a disposizione un servizio che consente di inviare segnalazioni, reclami e suggerimenti agli uffici comunali. E lo usano. In sostanza si tratta di un form da compilare il cui destinatario è l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, il quale risponde direttamente al cittadino oppure inoltra la questione all'ufficio di competenza. Il numero dei moduli compilati è alto e la cittadinanza risulta pertanto particolarmente attiva e utile.

Ma quali sono i problemi più frequenti? Quali le segnalazioni a seconda delle zone? Dopo aver fatto il punto con i sei presidenti di quartiere sul tema sicurezza e aver chiesto loro di dare dei voti e dei giudizi alle loro aree sui vari fronti, ecco i dati raccolti sulle segnalazioni giunte all'URP e quindi le problematiche più sentite e per le quali si chiede un intervento.

Le segnalazioni più frequenti che arrivano dall’Ufficio Reti e Punto d'Ascolto del Quartiere Savena, come spiega la presidente Marzia Benassi "Riguardano in maggior numero (verosimilmente 2/3 del totale) la manutenzione e cura del territorio. Per i cittadini risulta molto importante il corretto funzionamento e manutenzione della rete viaria (strade e marciapiedi), della segnaletica e impianti semaforici per la viabilità oltre ai relativi sottoservizi diretti (illuminazione pubblica, smaltimento dell’acqua meteorica). Una grande importanza viene data ai numerosi spazi verdi pubblici, per i quali si riscontrano segnalazioni relative ad interventi di pulizia e cura del verde oltre alla sistemazione e potenziamento degli arredi urbani (giochi per bambini, panchine e cestini). Un aspetto altrettanto rilevante importante risulta l’attenzione da parte dei cittadini al decoro del Quartiere, in quanto tempestivamente vengono indicati problematiche relative alla raccolta di rifiuti ingombranti e pulizia delle strade".

E l'abbandono selvaggio dei rifiuti è un aspetto che accomuna tutte le zone della città. Anche Vincenzo Naldi del Borgo Panigale infatti, raccogliendo le segnalazioni dei suoi residenti fa un po' il punto dei temi più sentiti: "Sicuramente in testa alla lista c'è l'abbandono dei rifiuti e il conferimento errato, c'è poi la manutenziale delle strade e le condizioni dei marciapiedi e del verde. Tante le note sul decoro urbano in generale e gli atti vandalici".

L'occhio dei residenti della zona San Donato-San Vitale si posa spessissimo sui rifiuti ingombranti lasciati in giro e puntualmente segnalati da una cittadinanza senza dubbio attiva, così come la descrive il presidente Simone Borsari: "Un tema periodico resta quello delle soste dei nomadi con luoghi che ciclicamente vengono indicati come campeggi irregolari. In questo senso c'è una normativa che non aiuta e il Comun non può mettere limitatori di sagoma, che sono quelle sbarre che limitano gli ingressi in base all'altezza dei veicoli".

I dati raccolti al Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani: "Le segnalazioni più frequenti riguardano il degrado delle aree verdi, strade, tombini, caditoie intasate, abbandono di rifiuti, cassonetti difettosi o danneggiati, topi e zanzare".

Non molto diverse le problematiche del Navile, che come racconta il presidente Daniele Ara si concentrano su: "Abbandono dei rifiuti, sporcizia nei parchi e questioni legate alle manutenzioni e all'illuminazione in generale. Abbiamo però anche tante voci sugli effetti dell'intensificazione dei voli sulla città".

Rosa Amorevole porta le segnalazioni dell'urp del Santo Stefano: "Le cose più segnalate sono: abbandono di grandi ingombranti per la strada, rotture/necessità di rifacimenti di strade e marciapiedi, rumore e disturbo alla quiete pubblica, traffico, rotture agli impianti (luce, parti costruite, ecc), vandalismi, presenze non gradite, scorretto conferimento immondizia, bivacchi".