Scandalo affido minori, tornano le Sentinelle in piedi: 'Tutto per diffondere l'ideologia lgbt'

"Le Sentinelle in Piedi si preparano a scendere di nuovo in piazza a Bologna. Lo scandalo affidi è troppo grave per non toccare le nostre coscienze e non mobilitarci come cittadini". E' quanto si legge in una nota diffusa sui social. Sabato 20 luglio alle 21 in PIazza San Domenico, i militanti si riuniranno per osservare il consueto "silenzio".

"Siamo in presenza di un sistema ideologico che per anni ha lacerato famiglie strappando loro il bene più prezioso, i figli. Tutto questo per un ritorno economico ma soprattutto per diffondere un'ideologia - quella lgbt - che in questa inchiesta ha mostrato il suo vero volto - continuano - quello violento e dispotico di chi è disposto a tutto per ottenere i propri scopi. E non si ferma nemmeno se a farne le spese sono i bambini. Non vogliamo essere complici del silenzio inaccettabile che si è formato attorno a questa vicenda. Un silenzio che ha il solo scopo di tutelare il potere che da 70 anni si è radicato praticamente ovunque nella nostra regione. Non ci stiamo. Chiediamo giustizia per queste famiglie e chiediamo che si smetta di attaccare la famiglia, cosa che si sta cercando di fare con la legge sulla omotransnegatività. Per questo scendiamo in piazza sabato 20 luglio alle 21 in Piazza San Domenico".

All'iniziativa parteciperà anche il Popolo della Famiglia.