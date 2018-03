VIDEO| Una notte con i senzatetto di Bologna, al fianco dell'unità di strada

Siamo usciti con i volontari dell'unità di strada della comunità Papa Giovanni XXIII

In collaborazione con l'Help center e le altre associazioni di settore, i volontari della comunità Papa Giovanni XXIII da anni scendono in strada per aiutare e prendersi cura delle persone senza dimora.

In questi giorni di gelo la preoccupazione nei confronti di chi dorme per strada è ancora maggiore: 'Hai mangiato? Hai freddo? Hai abbastanza coperte?'. Sono queste le domande i volontari fanno ai senzatetto che dormono per strada.