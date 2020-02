'Ndrangheta: sequestri alla cosca Piscopisani, via case e garage in città

Due abitazioni e due garage sequestrati a Bologna in base al decreto della Dda di Catanzaro ad alcuni esponenti del clan di 'ndrangheta "Piscopisani", originario di Piscopio, frazione di Vibo Valentia.

Gli agenti delle Squadre mobile felsinea di Vibo Valentia e Catanzaro hanno messo le mani su immobili, società e imprese tra Vibo Valentia e Bologna, per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, i beni sarebbero stati acquisiti con denaro derivante da attività illecite e intestati a persone indagate, a vario titolo, per i reati (tutti con l'aggravante mafioso) di associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi ed esplosivi, spaccio di droga, favoreggiamento e intestazione fittizia di beni.

Ad aprile del 2019, era emerso che la cosca dei "Piscopisani", aveva una base operativa in centro città per acquistare armi e piazzare droga, soprattutto cocaina. A capo della cellula bolognese un 40enne residente in Appennino, mentre alcuni complici operavano da un appartamento della zona universitaria.