Sequestro di persona a scopo di estorsione: vittima un imprenditore bolognese

Nelle province di Milano, Verona e Napoli, nella giornata di ieri Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e della Compagnia di Corsico (MI) hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso nei confronti di sei persone e proceduto al fermo di iniziativa nei confronti di ulteriori cinque, tutti gravemente indiziati del delitto di tentato sequestro di persona a scopo estorsivo in concorso (artt. 56, 110, 630 c.p.). La vittima sarebbe un imprenditore bolognese.

Inoltre, nella mattinata odierna, a Napoli e Modena, gli stessi Reparti hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna a carico di sei individui (2 dei quali anche destinatari del fermo di indiziato di delitto per tentato sequestro di persona) per rapina aggravata in concorso (artt. 628 e 110 c.p.).

(Notizia in aggiornamento)