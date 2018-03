Scomparsa Sergio Mantovani, Merola: 'La sua era vera cooperazione'

Si è spento a 84 anni Sergio Mantovani, ex presidente della coop abitativa Risanamento. Uno dei primi ad esprimere il suo cordoglio è il sindaco Virginio Merola: "Sergio Mantovani è stato l'espressione del vero movimento cooperativo, una spina dorsale della nostra città. E' stato il presidente di una cooperativa storica che si è caratterizzata per un concetto estremamente moderno, quello della proprietà indivisa. Un cambio di paradigma perché distingue tra possesso e proprietà e costituisce una delle esperienze di mutualismo in campo edilizio e abitativo unica nel suo genere". I funerali di Mantovani si terranno sabato 10 marzo alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza di Porta Castiglione, a Bologna.