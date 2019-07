Il Presidente Sergio Mattarella in città il 16 luglio

Il 16 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in città. Intorno alla ore 12 presenzierà al convegno “Economia e Società nel pensiero di Emilio Rubbi”, organizzato dalla Fondazione Carisbo, che si terrà presso Intesa San Paolo, Sala dei Cento, in Via Farini 22.

Emilio Rubbi, politico ed economista bolognese, nato nel 1930 a Bologna, dove è morto il 2 giugno del 2005, è stato segretario amministrativo della Dc post-tangentopoli. E' stato anche vicepresidente poi presidente della Carisbo. Entrò in Parlamento nel 1976, fu segretario, vicepresidente e presidente della commissione Finanze e Tesoro della Camera, sottosegretario al Bilancio con il Governo Spadolini e sottosegretario alla presidenza del Consiglio. A Bologna Rubbi guidò la bonifica Renana.

Sempre il 16 luglio, il presidente raggiungerà l’Interporto di Bentivoglio, dove parteciperà all'inaugurazione del nuovo hub logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane.

Il presidente era stato a Bologna il 12 gennaio del 2017 per il conferimento del "Sigillum Magnum", massima onorificenza accademica e il 29 maggio dello stesso anno a Pieve di Cento, a cinque anni dal sisma.

