Sergio Mattarella e il Presidente del Portogallo oggi a Bologna

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bologna per assistere alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum al presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presso l'Aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna. Si tratta di un riconoscimento conferito dall'Università di Bologna per iniziativa del Magnifico Rettore a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura e della politica.

De Sousa sarà ospite dell'Ateneo e terrà una lezione magistrale nell'Aula Absidale di Santa Lucia. Dopo la cerimonia, il presidente Rebelo de Sousa si incontrerà con il sindaco Virginio Merola per una passeggiata nel centro della città fino a Palazzo d'Accursio dove firmerà in Sala Rossa il Libro d'Onore. Alle 17.25 il Presidente de Sousa incontrerà alcuni studenti dell'Alma Mater presso la Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio.

Il Capo dello Stato e il presidente portoghese saranno alle 16.30 presso la Caserma Manara, sede del comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia-Romagna, per la cerimonia di commiato.

Divieti in occasione della visita

In occasione della visita dei due presidenti in città, la viabilità subirà alcune modifiche. Dalle 8 alle 24 divieto di sosta con rimozione in alcuni tratti delle vie del centro. Le vie interessate saranno:

- Castiglione, divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati, dal civico 25 a via Cartoleria

- Dei Bersaglieri, divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati su tutta la via

- De' Chiari, divieto di sosta con rimozione in entrambi in latti in tutta la via

- Guerrazzi, divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati, da Strada Maggiore al civico 16

- Strada Maggiore, in entrambi i lati da via Borgonuovo a via dei Bersaglieri.