Trova un serpente in casa, paura per una donna a Ponte della Venturina

Grande spavento per una donna a Ponte della Venturina, frazione del comune di Alto Reno Terme, sull’appennino in provincia di Bologna, che entrando nel suo garage ha trovato ad aspettarla una biscia che aveva scelto quel luogo per rimanere lontana dalle persone.

La donna ha cercato immediatamente aiuto per allontanare dalla sua proprietà il serpente e, fortuna vuole, nello stesso momento ha notato una pattuglia della Polizia Ferroviaria di passaggio, chiedendo aiuto agli agenti.

I due operatori, che come tutti i loro colleghi del Posto Polfer sono da sempre un punto di riferimento per tuti i cittadini locali, si sono immediatamente prodigati per aiutare la donna ed hanno preso l’animale con le dovute precauzioni, per non ferirlo, chiudendolo per pochi attimi all’interno di un barattolo, per poi liberarlo in un bosco vicino.