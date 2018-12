Servizio civile, 40 mila euro dal Comune per valorizzarlo e svilupparlo

Il Comune di Bologna "mettera' a disposizione di Scubo (Servizio civile universale bologna), ente di livello metropolitano che entrera' a far parte dell'Albo degli Enti di servizio civile universale, 40.000 euro all'anno per il 2019 e il 2020, oltre a due dipendenti". Questo, in sintesi, e' quanto prevede una delibera licenziata dalla Giunta su proposta dell'assessore al Welfare, Giuliano Barigazzi, che ora "proseguira' il suo iter- fa sapere Palazzo D'Accursio, in commissione e, successivamente, verràproposta per l'approvazione al Consiglio comunale".

L'obiettivo del nuovo ente, si legge in una nota, e' "facilitare la valorizzazione, la gestione e lo sviluppo sul territorio metropolitano" del servizio civile, e attualmente "ci sono 59 enti, pubblici e no profit, interessati a far parte di questo nuovo soggetto in fase di costituzione", ognuno dei quali "mettera' in rete le proprie esperienze e contribuira' a realizzare progetti di tipo solidaristico e di impegno civico, utili anche all'orientamento professionale degli under 32".

In particolare, Scubo dovra' "presentare al Dipartimento Gioventu' e Servizio civile nazionale i programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti", oltre a "collaborare e partecipare con l'Ente di accoglienza nella selezione degli operatori volontari da impiegare nella loro realizzazione, formare l'operatore locale di progetto e gli operatori volontari tramite formatori accreditati, monitorare l'andamento del progetto" e garantire "un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento, tramite una rete di operatori".