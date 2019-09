Figlio dall'allievo 15enne, chiesta perizia: incaricato noto psichiatra forense bolognese

Il professor Renato Ariatti, psichiatria forense specialista all'Università di Bologna, avrà l'incarico di formula re una perizia sulla capacità di intendere e di volere della 32enne accusata di avere abusato e avere avuto un figlio dal suo alunno. Il caso, balzato da Prato agli onori delle cronache nazionali, sta conoscendo le fasi cruciali del dibattimento giudiziario. Ariatti, molto conosciuto nel settore, è stato consulente anche per altri grandi casi, come quello dell'omicidio di di Cogne. L'incarico ufficiale è in attesa di essere formalizzato nelle prossime settimane.

Le accuse per la operatrice socio-sanitaria sono si atti sessuali con minore e violenza sessuale. Imputazione quest'ultima molto pesante, ma sulla quale si stanno giocando le difese dell'imputata. Il caso emerse nell'inverno scorso, su denuncia dei genitori del figlio, i quali avevano saputo come il 15enne fosse il padre del bambino che la donna aveva partorito qualche mese prima. Sotto accusa anche il marito di lei: a lui viene contestato il fatto di avere dichiarato di essere il padre del bimbo nonostante la presunta conoscenza del contrario.