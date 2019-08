Il cane dei vicini abbaia troppo: si vendica con lo spray repellente

Stanco e stressato di sentire il cane dei vicini abbaiare, si è avvicinato all'animale e gli ha spruzzato un repellente per animali addosso. Responsabile del gesto, un quarantenne di cittadinanza rumena che ieri si è diretto verso il cancello dei vicini di casa a Sesto Imolese colpendo, evidentemente con la speranza di tramortirlo, il cane dei suoi vicini di casa, un bovaro svizzero.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della villetta e così i proprietari hanno denunciato l'uomo per maltrattamento di animali. L'animale invece se l'è cavata senza grandi conseguenze, per lui non è stata infatti necessaria nemmeno la visita dal veterinario.