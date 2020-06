Chiede informazioni, poi tenta di sfilare anello ad anziana: presa banda di rapinatori

I Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese hanno denunciato tre nomadi, due rumene di 19 e 25 anni e uno spagnolo di 20, per tentato furto con destrezza in concorso. La denuncia è scaturita a seguito di un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di una donna che dopo essersi avvicinata a una 93enne di Sesto Imolese per chiederle delle indicazioni stradali, aveva tentato di sfilarle la fede dal dito.

L’anziana, accortasi del raggiro, aveva iniziato a urlare richiamando l’attenzione dei suoi vicini di casa che, dopo essersi resi conto di cosa stava accadendo, avevano dato l’allarme tramite un gruppo di vicinato collegato a un servizio di messaggistica istantanea, informando tempestivamente i Carabinieri.

La collaborazione della cittadinanza è stata fondamentale per allertare gli investigatori dell’Arma e permettergli di rintracciare in brevissimo tempo i tre criminali, specializzati nel commettere reati ai danni delle categorie più vulnerabili, come gli anziani.

Dopo aver individuato la malvivente che si era avvicinata all’anziana per derubarla, i Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese sono riusciti a individuare anche gli altri due membri della banda che al momento dei fatti si erano nascosti a bordo di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze, per osservare la scena e attendere la complice.