Sesto Imolese, furto al negozio di cannabis light: 15enne nei guai

Furto notturno, tra 22 e il 23 settembre, in una rivendita di Cannabis Light di viale Amendola a Sesto Imolese. I titolari, quando sono andati ad aprire il negozio, non hanno più trovato un tablet e vari prodotti, così hanno chiamato il 112 per denunciare l'effrazione.

Sorpresa dei Carabinieri che, avviate le indagini, scoprono che uno dei responsabili è un 15enne italiano incastrato dalle telecamere durante il blitz a volto scoperto. Il ragazzo è domiciliato presso una comunità della zona: è stato trovato con 14 confezioni di Canapa light. Le indagini continuano per individuare eventuali complici.