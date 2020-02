Incendio a Sesto Imolese: canna fumaria distrutta dal rogo

Incendio ieri sera a Sesto Imolese. Poco prima delle 18:30 la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per l'incendio di una canna fumaria in via Raggi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Medicina che con APS e autoscala hanno provveduto ad estinguere l'incendio e successivamente a verificare la struttura. L'intervento è durato circa 2 ore e mezza. L'abitazione è stata dichiarata agibile, la canna fumaria invece risulta distrutta dal rogo.