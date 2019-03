Cine-turismo: ecco i cine-itinerari, tutti i set da vedere

Cine-itinerari a Bologna, Rimini, Reggio Emilia e Parma nel segno di Pasolini, Fellini e Guareschi. 11 percorsi in tutta la regione per promuovere un territorio "a naturale vocazione cinematografica".

I percorsi di Cine-turismo sono stati presentati in una conferenza stampa tenuta dagli assessori regionali al turismo, Andrea Corsini, e alla cultura, Massimo Mezzetti.

Per Pasolini Bologna ha “l’aria barbaricamente azzurra sul cotto”, Rimini per Fellini è un “vuoto aperto sul mare” mentre tra Parma e Reggio, raccontava Guareschi, “succedono cose che non succedono in nessun’altra parte del mondo”.

Il cinema, le sue storie e i suoi autori possono svelare un territorio e la sua ricchezza in un modo unico. Da questa consapevolezza e per volontà degli assessori regionali al Turismo, Andrea Corsini, e alla Cultura, Massimo Mezzetti, nascono i primi tre itinerari di cine-turismo per condurre i viaggiatori in luoghi evocativi di set cinematografici o che sono stati importanti per la vita o l’universo creativo di un autore e promuovere l’Emilia-Romagna in un modo nuovo, con gli occhi dei grandi personaggi che qui hanno avuto i natali.

I film

Gli itinerari collegano registi, film e storie a città e paesaggi dell’Emilia-Romagna. Le prime tre proposte, presentate oggi in Regione, riguardano “Le Terre di Don Camillo e Peppone” nel “piccolo mondo” tra Reggio Emilia e Parma, la “Bologna di Pasolini” dove l’autore passò “sette anni, forse i più belli”, e “La Rimini di Fellini” in cui “nulla si sa, tutto si immagina”.

I percorsi fanno parte di un ampio progetto che ne comprende 11 in tutto, con tante tappe per vivere i luoghi che sono stati oggetto di cinema o hanno favorito la creazione artistica di registi o autori. Il team che vi ha lavorato coinvolge Apt Servizi, Emilia-Romagna Film Commission, Fondazione Cineteca di Bologna e Ibc con il coordinamento della cabina di regia “Turismo-Cultura” della Regione.



Gli itinerari saranno disponibili online in italiano e in inglese sul sito emiliaromagnaturismo.it. A ognuno di essi saranno presto uniti altrettanti pacchetti turistici che completeranno l’offerta con proposte culturali ed enogastronomiche più ampie.

Gli itinerari