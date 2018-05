Lotta al Cyberbullismo, design, sport: l'estate Unibo per gli alunni delle medie

Il costo a settimana è di 120 euro, per un massimo di 40 posti.

Torna così, anche per l'estate 2018, l'evento pensato dall'Alma Mater per i ragazzi delle scuole medie, quest'anno senza distinzioni tematiche ma con un'unica offerta, curata dai docenti dell’Alma Mater e basata sulle nuove tecnologie, sull’inglese, sulla creatività e il design, la lettura ad alta voce, la coscienza del proprio corpo e la riflessione sulle modalità di rapportarsi con gli altri.



Il progetto, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si svolgerà nelle settimane dal 18 al 22 giugno e dal 25 al 29 giugno.

I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi e potranno svolgere anche attività sportive e di socializzazione, oltre a una giornata in piscina.



La sede è quella di UNIone, lo spazio polifunzionale di via Azzo Gardino 33. Con l'ausilio di educatori sociali e culturali, nonché tirocinanti in Scienze dell’Educazione, le giornate cominceranno con un momento d’accoglienza tra le 8.30 e le 9, la fase delle attività, e il ritiro alle ore 17 (sarà possibile rilasciare un’autorizzazione affinché i ragazzi/le ragazze arrivino e rientrino da soli).



Le iscrizioni al via dal 16 maggio alle 10 e i posti, fino a un massimo di 20 partecipanti a corso, quindi 40 partecipanti a settimana, saranno coperti sulla base dell’ordine temporale di iscrizione.