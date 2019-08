Sfonda vetro dell'auto in sosta: tentato furto al parcheggio di piazza Roosvelt

Ha sfondato il vetro di un'auto in sosta, ma il tentativo di furto è stato interrotto dall'arrivo della polizia. Così è finito nei guai un 49enne italiano, con vari precedenti all'attivo.

E' successo stamattina, alle 5, all'interno del parcheggio di piazza Roosvelt. Secondo la ricostruzione, l'uomo, armato di un bastone e un grosso sasso, aveva spaccato il vetro di una macchina. Peccato che il 'colpo' era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate sul posto, così un'auto della polizia si è precipitata sul posto. Vistosi scoperto, il malintenzionato ha imboccato la via di fuga. E' durata poco. E' stato infatti bloccato all'altezza di via Ugo Bassi.

Perquisito, il 49enne è stato trovato con addosso ancora il bastone e il sasso utilizzato poco prima per l'effrazione. Per l'uomo è così scattata una denuncia per tentato furto e danneggiamento.