Xm24 risponde a Merola: 'Bando-spezzatino? Non serve, si riparta da convenzione'

"Non serve un bando per legittimare la nostra esistenza, sono le nostre stesse attività come spazio pubblico autogestito, a farlo". Inizia così la risposta dell'assemblea di Xm24, il centro sociale di via Fioravanti sotto sfratto dal parte del Comune dal febbraio 2017. Il Sindaco Virginio Merola è tornato l'altro giorno sull'argomento, chiedendo ai collettivi che stanno al suo interno di fatto di partecipare indipendentemente a un bando che sarebbe in via di definizione e che dovrebbe uscire entro fine mese dagli uffici di Palazzo D'Accursio.

Una ipotesi-spezzatino che non è affatto andata giù all'assemblea dello spazio sociale, riunita martedì sera per parlare della questione. "Non esistono 'persone e associazioni che fanno cose utili' -ribadisce Xm24 nel comunicato- ma un unico spazio in cui chi condivide un’inguaribile desiderio di libertà fondato sull’antirazzismo, l’antisessismo e l’antifascismo può trovare espressione e la cui forma può essere descritta solo se insieme al suo contesto".

Sul nodo della forma associativa da prendere per regolarizzare la propria posizione, il centro sociale tira dritto: "Xm24 non può essere messa a bando perchè sfugge alle definizioni e perchè non esistono strumenti adeguati a descriverla, a partire dal presupposto fondamentale di cogliere la centralità di un’assemblea di autogestione, orizzontale e basata sul consenso".

Nonostante i tanti 'no' dall'assemblea riparte la proposta di una convenzione, da sottoscrivere come nel 2013 (quando fu siglata l'ultima carta, ndr) con la presenza di un comitato di garanti, esterno al collettivo. "Perché non ripartire da lì?", si chiede Xm24, affemando che il centro sociale "negli anni non si è mai sottratto al confronto e continua ad essere disponibile".