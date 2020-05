Sfregia la moglie con un coltello rovente, 27enne in manette

E' di almeno 60 giorni di prognosi il verdetto sanitario per le ustioni al viso e al corpo che una 25enne ha riportato dopo essere stata sfregiata con un coltello arroventato. E' successo a Molinella dove, per l'accaduto, è stato fermato il marito, di due anni più anziano.

Per l'uomo è stato emesso un fermo per indiziato di delitto per lesioni personali gravissime e maltrattamenti in famiglia da parte del pm Michele Martorelli. il 27enne, cittadino italiano come la coniuge e con a carico diversi precedenti penali, è ora in carcere per la convalida del provvedimento.

I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì, dove i militari hanno trovato la donna a casa della sorella. Secondo quanto ricostruito, al culmine sembra di una lite per motivi di gelosia, l'uomo avrebbe picchiato sua moglie per poi infierire con la lama rovente, le cui tracce si sono riscontrate quando i carabinieri hanno visto le ferite della donna, ustione al corpo e al viso, oltre ad altre tumefazioni.

Data la gravità della situazione, la vittima è stata trasportata d’urgenza in una struttura sanitaria, dove è stata medicata e ricoverata con una prognosi di sessanta giorni.