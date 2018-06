Tensione in via delle Viti, sgomberato picchetto di operai: sindacalista ammanettato

Momenti di tensione questa mattina davanti ai cancelli della Conor, in via delle Viti. Una decina di lavoratori afferenti al sindacato Si Cobas è stato sgomberato dalla Polizia dinanzi all'ingresso dell'azienda, dopo che per alcune ore era entrato in sciopero, con un picchetto, dopo la fumata nera a seguito di una vertenza sindacale che vede a rischio una ventina di posti di lavoro.

Nel parapiglia che ne è nato, due persone -un sindacalista di 44 anni e una ltro lavoratore sulla trentina- sono state ammanettate e portate in Questura per essere poi rilasciate ma denunciate per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. Già nel 2014, in un contesto simile, un picchetto con blocco delle merci portò a tensioni con la polizia.