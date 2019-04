Ancora "baraccopoli" ai Prati di Caprara, sgombero della Polizia | VIDEO

Operazione di sgombero in corso dalle prime ore della mattina odierna nella zona dei Prati di Caprara.

Da quanto si apprende, sei accampamenti, composti da circa 15 baracche, sono stati smantellati. All'interno non sarebbero state trovate persone. Solo tracce della loro presenza nei giorni scorsi: montagne di rifiuti, tende fatiscenti, materassi, avanzi di cibo.

L'area dell'ex Caserma è soggetta a continui bivacchi e accampamenti abusivi. Numerosi ad oggi gli interventi delle forze dell'ordine per cercare di arginare il fenomeno. Indigna la situazione visto che questa ampia zona boschiva vicino all'ospedale Maggiore è uno dei luoghi più cari ai bolognesi, e non solo. I Prati di Caprara, infatti, si sono piazzati in ottima posizione al concorso 'I luoghi del Cuore' che il Fai - Fondo ambiente italiano - ha avviato lo scorso anno. L'ex area militare del quartiere Porto candidata a essere bosco urbano, ha infatti raccolto la invidiabile cifra di 17.727 preferenze.