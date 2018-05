Via Battaglia: sgombero in corso alle scuole Carracci

Da questa mattina è in corso uno sgombero alle ex scuole Carracci in via Felice Battaglia. Gli agenti del reparto Saragozza-Porto della Polizia Municipale con il supporto di Polizia e Carabinieri sono entrati nella struttura attorno alle 8. Lo rende noto Palazzo D'Accursio.

All’interno non c’erano persone ma è stata riscontrata un’occupazione in corso. In queste ore si sta dunque portando via tutto il materiale trovato all’interno, tra cui una decina di materassi, collocati in varie parti della struttura, e oggetti vari degli occupanti. L'ultimo sgombero risale a febbraio scorso.

L'intervento continuerà anche nella giornata di domani. A conclusione delle operazioni la struttura, che presenta molteplici punti di accesso, verrà nuovamente messa in sicurezza per contrastare altre intrusioni.