VIDEO| Presidio anti-sgombero XM 24, interrotto il consiglio comunale

Presidio sotto la pioggia oggi per chi si oppone allo sgombero di Xm24, il centro sociale di via Fioravanti promuove infatti un presidio alle 13 in piazza Maggiore, in concomitanza con la seduta settimanale del Consiglio comunale. Mentre un centinaio di attivisti si sono ritrovati in Piazza del Nettuno, alcuni sono entrati nella sala del consiglio contestando l'intervento del consigliere leghista Umberto Bosso che aveva come oggetto proprio l'ordinanza che impone di lasciare i locali entro il 25 luglio.