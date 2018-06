Centro sociale XM24, Lepore: 'Sgombero politico e manganelli? Squallido'

"Giocare attorno agli sgomberi è una cosa davvero stupida". A dirlo è l'assessore alla Cultura Matteo Lepore in merito all'XM24, lo spazio autogestito al civico 24 di via Fioravanti. A febbraio dell'anno scorso il Comune aveva inviato una lettera con la quale chiedeva di liberare i locali entro il 30 giugno 2017 per riqualificarli e destinarli "ad attività istituzionali". L'amministrazione prese tempo fino all'autunno, per consentire al centro sociale di partecipare ai laboratori urbanistici sulla Bolognina.

Ma per Lepore non sembra all'ordine del giorno: "Sperare che in città si facciano degli sgomberi come finalità della politica e non come mezzo, la considero una cosa di grandissimo squallore, perchè si auspica che le Forze dell'ordine intervengano per manganellare altri cittadini e penso che questa cosa vada assolutamente evitata", continua l'assessore, intervenendo in aula nel corso della discussione di un odg presentato dalla Lega per invitare la Giunta a pianificare, per l'appunto, lo sgombero dell'immobile di proprietà comunale.

Ma Lepore respinge le sollecitazioni. "Stiamo lavorando esattamente come avevamo detto. Confermiamo il nostro obiettivo di realizzare all'interno dell'ex mercato interventi per riqualificare tutti gli immobili pubblici", afferma l'assessore. Il progetto complessivo "verà presentato dal sindaco Virginio Merola e avremo la necessità di utilizzare anche la parte di stecca utilizzata dall'Xm24", confema Lepore: "Quando avremo individuato in modo definitivo le soluzioni a tutte le problematiche, le comunicheremo". (dire)