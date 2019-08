Sgombero Xm24, accesso negato ad avvocati e consiglieri comunali

L'avvocato Roberto Mancino, legale degli attivisti, e i consiglieri comunali Emily Clancy e Marco Trotta non sono stati fatti entrare all'interno del centro sociale Xm24 di via Fioravanti, sotto sgombero. "Questo andazzo sta andando avanti da due ore" commenta al telefono Mancino "nonostante il via libera che ha dato il capo di gabinetto Montalto alla Digos, i rappresentanti di comune e questura continuano a rimbalzarsi la responsabilità di farci entrare dentro lo spazzio, per assistere alle operazioni".

Dentro il centro sociale sono rimaste alcune decine di attivisti, che stanno facendo resistenza passiva occupando sottotetti, trabattelli tra cui diverse persone sul tetto. Polizia e carabinieri tegono a distanza il presidio di solidali, che sta aumentando di numero. Dentro, squadre di operai stanno rimuovendo muri e supellettili.