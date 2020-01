Sgombero Xm24: corteo in Bolognina, blocchi al traffico

Via Stalingrado bloccata e disagi al traffico questa mattina in Bolognina, per il corteo di protesta dopo lo sgombero di Xm24 dalla ex Caserma Sani. Un centinaio di attivisti ha aspettato il completamento delle operazioni di sgombero per poi incamminarsi a piedi verso via Ferrarese, via Casoni e via Stalingrado. Qui un breve blocco del traffico in entrambe le direzioni. Sul posto Digos e la polizia.

