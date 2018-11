Spaccia in casa la 'Shaboo', i Carabinieri lo scovano: 44enne in manette

Hanno tenuto d'occhio la sua abitazione per un po', poi sono intervenuti. I Carabineiri di Bologna hanno arrestato un 44enne cittadino filippino, accusato di essere uno spacciatore di Shaboo, una potente droga stimolante usata molto nella comunità filippina, anche per performare altrimenti sfiancanti ritmi di lavoro.

L'attenzione dei militari si è rivolta in una abitazione di via Orlandi dalla quale si era registrato nel tempo un insolito viavai di persone. Dopo un appostamento la pattuglia ha poi fermato un uomo uscito dall'abitazione, P.A., 44 anni. Addosso gli sono stati trovati 7 grammi di sostanza (una dose conta circa 0,1 grammi, ndr) oltre a 290 euro in contanti. Immediatamente sono scattate le manette.