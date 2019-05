Sicurezza, reati a Bologna ancora in calo: Due Torri seconde in Regione

Reati ancora in calo a Bologna. Secondo l'ultimo aggiornamento sicurezza diffuso dal Viminale relativo al primo trimestre del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018 i reati nell'area metropolitana di Bologna registrano una flessione del 12,8 per cento. Nel comunicato regionale diffuso dal ministero dell'Interno non sono dati i numeri assoluti dei delitti denunciati alle forze di Polizia, ma la flessione percentuale è in linea con l'andamento registrato anche negli anni precedenti (qui il report 2018 e 2017).

Oltre al numero dei reati denunciati, il documento regionale del Viminale illustra la situazione per quanto riguarda l'accoglienza stranieri: "Si riducono -si legge nella nota- anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 12.743 al 13 maggio 2018, diventati 10.570 al 13 maggio 2019 (-17,05%): a Bologna -3,98%, -26,61% a Ferrara, -22,42% a Forlì Cesena, -12,46% a Modena, -21,90% a Parma, -25,19% a Piacenza, -20,24% a Ravenna, -13,63% a Reggio Emilia, -27,09% a Rimini.